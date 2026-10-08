Visite en studio des LittleBig6ster, Virginie et Nicolas qui en sont les fondateurs nous offrent deux lives qui retournent toute la radio ! Formation assez unique à la croisée des chemins de beaucoup de cultures, LB6 sort un troisième album (fêté au chabada ce 16 Octobre), Mue, qui justement s’est débarrassé de toutes les couches superflues pour offrir l’essence de leur musique, de leur énergie et le blues sauce 6ster.

Avec Fred de Charco, François et Jérôme Rey, toujours une pépite en poche… belle écoute !

Olivier Piat