Les gens qui parlent… avec Maalik

Une rentrée radio avec Maalik David qui a créé La Rature il y a quelques années. Passionné de poésie, de Slam, de rencontres et d’échanges, Les gens qui parlent est le nouveau projet qu’il porte. Autour d’une autrice, un auteur, une rencontre ouverte à toutes et tous est organisée sur son parcours, la création de son livre, mais aussi ce moment doit ressembler à l’invité.e : musique, lecture, témoignages… Maalik a aussi à cœur de mettre en valeur des artistes qui ne bénéficient pas d’une couverture médiatique satisfaisante.

La première a eu lieur en Juin 2026 avec Rabia Safa Rafat, pour son livre « Les ponts brisés », elle est en studio avec nous ; et une 2ème édition a lieu bientôt autour de Mariam Ndiaye Leray qui a écrit « Sous la peau des saisons ». Ce rendez-vous a lieu à l’Echappée Belle, le gérant Niels Granet nous accompagne pour cet Afterwork.

Avec Jérôme Rey et Pascal Boursier… belle écoute !

Olivier Piat