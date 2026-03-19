Nob (Bruno) et Chelito (Thomas) sont frères à la ville comme à la scène. L’adopté s’appelle Pierrot (à ton avis.. ben… Pierre !), et tous les trois forment le groupe Les Frangins, des melodies enlevées, des ambiances adaptées à toutes les scènes et des chansons qui sentent le soleil et l’amour.

Le deuxième album, Como una familia est un travail aboutit d’une équipe de joyeux mecs qui donnent tout pour vous faire danser, chanter et ensoleiller nos vies ! Venez danser avec Emma Schaaff (à la réalisation) et Jérôme Rey, belle écoute !

Olivier Piat