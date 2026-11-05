Ravi de vous proposer un mélange des genres qui vient équilibrer parfaitement cette émission…

Phil Devaïl présente son 6ème album, « La loi de l’équilibre » qui ferait rougir plus d’un funambule ! Rock, dub, chanson française, et si Phil nous fait plaisir en se faisant plaisir, je crois qu’il nous reste simplement à profiter ! Le cadeau du live avec un titre du précédent album résonne encore dans mes oreilles, merci Phil de ta générosité !

Christophe Fel aussi a su être généreux en nous présentant Croquefer, la création annuelle de l’Atelier Lyrique Angevin, et nous régalant du parcours du petit Offenbach, qui, s’il restera petit toute sa vie, saura devenir un grand Homme dont les notes et l’humour sont arrivés jusqu’en 2026, en lieu et place du Théâtre Chanzy.

Avec Pascal Boursier qui papote, Jérôme Rey et sa pépite ! Belle écoute…

Olivier Piat