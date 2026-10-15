Sa majesté le Jazz s’invite dans l’Afterwork et nous la recevons avec bonheur !

Yves Estrabaud est vice-président de l’association Jazz Maine, qui organise chaque année plusieurs concerts dans différents lieux de la ville, et c’est bientôt le Chabada qui accueillera une référence de la nouvelle scène internationale du Jazz, Jullian Pollack « J3PO », infos et réservations ici !

Stan Laferrière est Docteur Jazz sur les réseaux et son blog dédié à la musique, mais il sait quitter les internets pour prendre sa plume ! Il a écrit un excellent ouvrage pour connaître quelques secrets des grands qui font le Jazz. 49 petites histoires du jazz est un indispensable à dévorer ou siroter, la playlist qui l’accompagne vous y invite ! Découvrez aussi son album Jazzy’fantines, chansons pour enfants écrites composées par Stan et enregistrées en famille dans son studio !

Jérôme Rey, notre spécialiste musical était aux anges de papoter de jazz et de ses musiciens, ses grands courants et ses studios ! L’occasion de rappeler que Jérôme produit sa propre émission musicale, Rewind, écoutez sa spéciale Jazz !

Merci Emma Schaaff pour la réalisation sans faille de cette émission… belle écoute !

Olivier Piat