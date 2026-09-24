World With Women est un mouvement récent, mais son histoire est déjà grande ! Forte de résonnance car l’évènement qui devait être « la graine à germer » se déroule le 24 Octobre 1975 en Islande, Oriane vous l’expliquera, et monumental puisque le WWW est un mouvement mondial, apartisan et dans lequel tout le monde est le bienvenu : femmes, hommes mais aussi pandas (sic Pascal !).

Il nous fallait bien cette heure d’émission pour mettre la lumière sur une partie de l’équipe de l’équipe angevine WWW (lien de l’asso Monde – lien du comité 49) : Laure Alessandri et Berengère Soyer.

Avec Oriane Savouré-Lucas, Pascal Boursier, Jérôme Rey… belle écoute !

Olivier Piat