Kingdom of Heaven, l’album de Fred de Charco est très personnel, enduit de souvenirs, de sensibilité. Autant d’univers que de titres, c’est un voyage du début à la fin emmené avec une grande exigence musicale et une envie de partage jusqu’à l’auditeur.trice !

Bravo Fred & co, découvrez quelques titres avec nous et réservez la release au Chabada ce 21 Octobre 2026, date de la sortie de l’album…

Avec Emma Schaaff à la réalisation, et Jérôme Rey qui nous a partagé une pépite musicale…. belle écoute

Olivier Piat