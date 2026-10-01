Publié le par Olivier

Kingdom of Heaven

Kingdom of Heaven, l’album de Fred de Charco est très personnel, enduit de souvenirs, de sensibilité. Autant d’univers que de titres, c’est un voyage du début à la fin emmené avec une grande exigence musicale et une envie de partage jusqu’à l’auditeur.trice !

Bravo Fred & co, découvrez quelques titres avec nous et réservez la release au Chabada ce 21 Octobre 2026, date de la sortie de l’album…

Avec Emma Schaaff à la réalisation, et Jérôme Rey qui nous a partagé une pépite musicale…. belle écoute

Olivier Piat

 

Playlist :

Kingdom of Heaven > Fred de Charco /

Back door blues > The Metronomes /

Unfortunatly > Fred de Charco /

Let the devil dance alone > Fred de Charco /

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