La Loi des séries S02E01 – Octobre 2026

La Loi des séries entame sa deuxième saison sur les chapeaux de roue. Nos chroniqueurs sont de retour pour décortiquer une nouvelle fournée de séries télé autour de la table avec Patrick et Pierre, en l’occurrence Olivier et Caroline, une petite nouvelle dans l’émission. On démarre les hostilités avec The Best Immigrant, une série flamande d’une glaçante actualité, mais aussi avec un retour sur le Festival de la Fiction de La Rochelle, le grand raout annuel de l’industrie télévisuelle française, où s’est rendu Patrick.

Bonne écoute !

Les séries dont on parle dans cette émission, dans l’ordre d’apparition :

The Best Immigrant

Les Évaporés

Rogue Heroes

Proud

Master of None

Lanterns

Catastrophe

GIGN

Étoile

On se retrouve le mois prochain pour la suite de la saison 2…