La Loi des séries #04 – Mai 2026

Ce mois-ci, on a tous vu Happiness, série franco-iranienne en forme de road trip à travers l’Iran d’aujourd’hui, à la découverte d’un pays qu’on ne connaît malheureusement souvent qu’à travers l’actualité. Des épisodes de 5 minutes disponibles sur Arte qui donnent envie d’aller découvrir un pays vaste, riche, méconnu et malmené.

À part ça, Patrick et Pierre et notre équipe de chroniqueurs Lisa, Olivier et Julien parlent de tout un tas de séries récentes ou non, policières, animées, tendues, sensibles ou absurdes, de The Shield à Imperfect Women en passant par La fièvre, Playing Nice, L’Opéra, Celeste ou encore Bojack Horseman.

Bonne écoute, bons visionnages et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle fournée de séries à découvrir ou redécouvrir !

Les séries dont on a parlé dans l’émission (dans l’ordre) :

Euphoria

Happiness

Bojack Horseman

The Shield

DTF St Louis

Imperfect Women

L’Opéra

Playing Nice

Celeste

La fièvre