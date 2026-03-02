La Loi des séries #2 : mars 2026

La Loi des séries, S01E02.

Ce mois-ci, on a tous regardé Mitterrand Confidentiel, une série de France Télévisions qui retrace (en partie) la vie et la carrière du premier président de la République de gauche en France. Comme vous vous en doutez, on a eu énormément de choses à dire dessus. On a aussi recueilli le témoignage du créateur et scénariste de la série, Stéphane Pannetier.

À part ça, nos chroniqueurs du mois que sont Fanny, Alicia et Eliot ont décortiqué Afterlife, Empathie et la musique de Game of Thrones respectivement. Quant à nos présentateurs Patrick et Pierre, ils ont parlé de l’importance des paysages dans certaines séries (comme The Night Manager, The White Lotus ou encore Polar Park), et de Des Vivants.

Et pour terminer, chacun y est allé de son coup de cœur/coup de griffe du mois, de Furies à Samuel en passant par Mr. Mercedes, Querer et A Knight of the Seven Kingdoms.

Sommaire bien chargé, donc. Bonne écoute !

Les séries dont on a parlé dans l’émission (dans l’ordre) :

Mitterrand Confidentiel

Des Vivants

The Night Manager

Bloodline

Bodkin

Boglands

The White Lotus

Polar Park

Des gens bien

The Beauty

Afterlife

Game of Thrones

Empathie

Furies

A Knight of the Seven Kingdoms

Samuel

Mr. Mercedes

Querer