La Loi des séries #03 : avril 2026

Du très lourd dans cette troisième édition de La Loi des séries. Que des séries importantes, connues, qui ont du sens, un impact sociétal, ou tout ça à la fois !

On commence avec Salvador, série espagnole disponible sur Netflix qui parle d’un ambulancier retrouvant la trace de sa fille avec qui il avait perdu le contact et qui est devenue membre d’un groupe néo-nazi. Pas de manichéisme ici : les choses et les gens, à l’image du monde réel, sont complexes, avec de nombreuses zones grises… Quand on vous dit que les (bonnes) séries sont bien souvent le reflet de la société, avec Salvador on est en plein dedans.

Nos chroniqueurs ont ensuite égrené les séries à message et à impact, qu’elles parlent d’homophobie, de violences de genre, de (lutte contre la) criminalité, de l’implacable industrie des énergies fossiles ou encore de la société américaine à travers le prisme du service des urgences d’un hôpital.

Voyez par vous-mêmes à travers la liste des séries dont on a parlé dans cet épisode (dans l’ordre) :

Salvador

Landman

Heated Rivalry

The Pitt

The Wire

L’affaire Laura Stern

BRI

Ann Ming : le combat d’une mère

La voisine danoise

Entretien

Ça – bienvenue à Derry