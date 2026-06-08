La Loi des séries S01E05 – Juin 2026

Ce mois-ci on a encore fait le plein de séries à décortiquer ! À commencer par Etty, la série événement de Hagaï Levi (En thérapie), dont on a débattu tous ensemble pour démarrer l’émission.

En prime pour ce 5e épisode de La Loi des séries, deux nouveaux chroniqueurs qui viennent de rejoindre l’équipe : Margerie et Pascal, ainsi qu’Eliot, et bien sûr vos co-présentateurs préférés Patrick et Pierre.

Voici la liste des séries dont on a parlé dans l’émission, dans l’ordre:

Etty

The Man in the High Castle

Queen Charlotte

Arcane

The Marvelous Mrs. Maisel

37 secondes

Cowboy Bebop

This Town

Deceit (L’imposture)

L’été 36

Rendez-vous le mois prochain pour clôturer la première saison de l’émission et faire le plein de nouvelles recommandations de séries à ne pas rater…