La Loi des séries S01E05 – Juin 2026

Ce mois-ci on a encore fait le plein de séries à décortiquer ! À commencer par Etty, la série événement de Hagaï Levi (En thérapie), dont on a débattu tous ensemble pour démarrer l’émission.
En prime pour ce 5e épisode de La Loi des séries, deux nouveaux chroniqueurs qui viennent de rejoindre l’équipe : Margerie et Pascal, ainsi qu’Eliot, et bien sûr vos co-présentateurs préférés Patrick et Pierre.
Voici la liste des séries dont on a parlé dans l’émission, dans l’ordre:
- Etty
- The Man in the High Castle
- Queen Charlotte
- Arcane
- The Marvelous Mrs. Maisel
- 37 secondes
- Cowboy Bebop
- This Town
- Deceit (L’imposture)
- L’été 36
Rendez-vous le mois prochain pour clôturer la première saison de l’émission et faire le plein de nouvelles recommandations de séries à ne pas rater…