La loi des séries - juin 2026
Publié le par Patrick Haour

La Loi des séries S01E05 – Juin 2026

Ce mois-ci on a encore fait le plein de séries à décortiquer ! À commencer par Etty, la série événement de Hagaï Levi (En thérapie), dont on a débattu tous ensemble pour démarrer l’émission.

En prime pour ce 5e épisode de La Loi des séries, deux nouveaux chroniqueurs qui viennent de rejoindre l’équipe : Margerie et Pascal, ainsi qu’Eliot, et bien sûr vos co-présentateurs préférés Patrick et Pierre.

Voici la liste des séries dont on a parlé dans l’émission, dans l’ordre:

  • Etty
  • The Man in the High Castle
  • Queen Charlotte
  • Arcane
  • The Marvelous Mrs. Maisel
  • 37 secondes
  • Cowboy Bebop
  • This Town
  • Deceit (L’imposture)
  • L’été 36

Rendez-vous le mois prochain pour clôturer la première saison de l’émission et faire le plein de nouvelles recommandations de séries à ne pas rater…

Playlist :

Vyoch Tyoch Tyoch > The Barry Sisters
Tiré de la B.O. de The Marvelous Mrs. Maisel /

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