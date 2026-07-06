La Loi des séries S01E06 – Juillet 2026

C’est le 6e épisode de La Loi des séries, et comme toutes les bonnes séries par les temps qui courent, le dernier de cette première saison.

Margerie, Julien et Olivier ont bravé la canicule pour venir nous parler de OVNI(s), The Boys et Ted Lasso respectivement, et on a bien sûr partagé nos coups de coeur du mois.

En bonus, l’équipe s’est livrée au jeu du blind test. Patrick avait préparé une sélection de musiques de séries connues, et ils ont presque tout trouvé – Tanguy à la technique s’est d’ailleurs joint à l’équipe pour participer.

Bravo les chroniqueurs, bon été à tous et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles fournées de séries à regarder…!

Voici la liste des séries dont on a parlé dans l’émission, dans l’ordre :

Ted Lasso

OVNI(s)

The Boys

The Hack

Ponies

Les Groos

Pour ce qui est du blind test, les génériques de séries à deviner étaient les suivants (attention spoliers) :