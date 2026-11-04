La Loi des séries S02E02 – Novembre 2026

Ce mois-ci dans La Loi des séries, l’émission qui décortique, explique et critique les séries télé. Patrick, Pierre et leur équipe de chroniqueurs débattent des séries ci-dessous, et notamment de Pubertat, série catalane sur Arte qui traite sans pathos ni manichéisme d’une agression sexuelle entre mineurs.

Autour de la table pour cette édition : Caroline qui nous parle de la série française Camarades, et Julien disant ce qu’il a pensé du remake d’un classique de l’horreur signé Stephen King: Carrie. Quant à Pierre, il a vu la série flamande Red Light et a adoré, et Patrick narre l’histoire de deux classiques de la littérature de langue anglaise récemment adaptés en séries: East of Eden et A Tale of Two Cities. Et on analyse aussi le classement Télérama des 50 meilleures séries de tous les temps.

À la technique : Tanguy

Bonne écoute !

Les séries dont on parle dans cette émission, dans l’ordre d’apparition :

Pubertat (Les Secrets de la St Jean)

Red Light

Camarades

East of Eden

A Tale of Two Cities

Carrie

La terre et le sang

Lupin (saison 4)

Un jour on fera l’amour

Paul

On se retrouve début décembre pour la suite de la saison 2 !