La Loi des séries novembre 2026
Publié le par Patrick Haour

La Loi des séries S02E02 – Novembre 2026

Ce mois-ci dans La Loi des séries, l’émission qui décortique, explique et critique les séries télé. Patrick, Pierre et leur équipe de chroniqueurs débattent des séries ci-dessous, et notamment de Pubertat, série catalane sur Arte qui traite sans pathos ni manichéisme d’une agression sexuelle entre mineurs.

La Loi des séries S02E02

Autour de la table pour cette édition : Caroline qui nous parle de la série française Camarades, et Julien disant ce qu’il a pensé du remake d’un classique de l’horreur signé Stephen King: Carrie. Quant à Pierre, il a vu la série flamande Red Light et a adoré, et Patrick narre l’histoire de deux classiques de la littérature de langue anglaise récemment adaptés en séries: East of Eden et A Tale of Two Cities. Et on analyse aussi le classement Télérama des 50 meilleures séries de tous les temps.

À la technique : Tanguy

Bonne écoute !

Les séries dont on parle dans cette émission, dans l’ordre d’apparition :

  • Pubertat (Les Secrets de la St Jean)
  • Red Light
  • Camarades
  • East of Eden
  • A Tale of Two Cities
  • Carrie
  • La terre et le sang
  • Lupin (saison 4)
  • Un jour on fera l’amour
  • Paul

On se retrouve début décembre pour la suite de la saison 2 !

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