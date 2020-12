La mairie d’Angers présente son plan de prévention et de lutte contre l’isolement

La conseil municipal d’Angers a voté le 30 novembre la mise en place d’un plan de prévention et de lutte contre l’isolement. Autour de 30000 personnes seraient en effet touchées par l’isolement dans notre ville, et la lutte contre ce phénomène est une des priorités annoncées par la municipalité, d’autant plus que le contexte sanitaire actuel rend évidemment plus difficile les interactions sociales.

Une des premières mesures de ce plan est un numéro de téléphone unique, le 02 41 05 40 00, pour permettre aux personnes isolées de se faire connaître, ou de signaler un proche ou un voisin qui pourrait être en situation d’isolement (avec son consentement).

Vous pouvez également le faire via ce formulaire.

La Ville a également contacté 133 associations afin de de recenser les initiatives qu’elles développent pour maintenir le lien entre les personnes. Ce recensement a fait l’objet d’un guide, disponible ici. Vous pouvez également proposer votre aide afin de participer aux actions menées par ces associations.

Pour discuter de tout ça et en savoir plus, nous avons reçu derrière nos micros:

Christelle Lardeux Coiffard , adjointe aux solidarités actives et aux Droits des femmes , et présidente déléguée du Centre Communal d’Action Sociale .

, , et . Anne-Marie Potot, conseillère municipale déléguée à la Lutte contre l’isolement et aux solidarités. Etienne était à la réalisation de cette émission, Thibault à l’animation.