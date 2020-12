Au lendemain du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons reçu AIDES, première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. À l’occasion du lancement de la campagne nationale, Sara s’est entretenue avec Florian, président, et Marion, salariée de AIDES Pays de la Loire.

C’est également le retour de la chronique d’Amandine, qui nous parle cette semaine de la procrastination.