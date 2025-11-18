Contre-Pied #6 : Afrique du Sud

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce sixième épisode de la saison, direction l’Afrique du Sud, le pays connu pour le rugby se démarque aussi avec le ballon rond, qualifiée pour la Coupe du Monde 2026.

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Titouan Massiani

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Guillaume Martin Augustin Horhant.

Très bonne écoute et à très vite !