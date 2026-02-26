Contre-Pied #17 : Curaçao

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce dix-septième épisode de la saison, nous avons quitté la grandeur américaine pour atterrir sur la toute petite île de Curaçao, qui a fait l’exploit de se qualifier pour la première fois à la Coupe du Monde.

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Augustin Horhant

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Guillaume Martin et Titouan Massiani

Très bonne écoute et à très vite !