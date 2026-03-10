Contre-Pied #19 : Ghana

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce dix-neuvième épisode de la saison, on retourne en Afrique, direction le Ghana. Nation qui ne s’est pas qualifiée à la CAN mais qui sera bien présente cet été aux Etats-unis.

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Titouan Massiani

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Augustin Horhant et Guillaume Martin

Très bonne écoute et à très vite !