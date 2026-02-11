Publié le par Contre-Pied

Contre-Pied #16 : États-Unis

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce seizième épisode de la saison, nous sommes allés au festival du journalisme sportif de Laval, pour notre première émission délocalisée, devant des étudiants. Au programme, les chroniqueurs présentent un des pays-organisateurs, les Etats-Unis !

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Titouan Massiani

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Guillaume Martin et Augustin Horhant

Très bonne écoute et à très vite !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.