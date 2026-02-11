Contre-Pied #16 : États-Unis

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce seizième épisode de la saison, nous sommes allés au festival du journalisme sportif de Laval, pour notre première émission délocalisée, devant des étudiants. Au programme, les chroniqueurs présentent un des pays-organisateurs, les Etats-Unis !

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Titouan Massiani

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Guillaume Martin et Augustin Horhant

Très bonne écoute et à très vite !