Contre-Pied #5 : Équateur

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.
Pour ce cinquième épisode de la saison, direction l’Équateur en Amérique du Sud, entre histoire et talent. Le pays fera ses grands débuts à la Coupe du Monde l’été prochain.
Présentateur : Samuel Dubois
Réalisateur : Guillaume Martin
Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Titouan Massiani, Augustin Horhant.
Très bonne écoute et à très vite !