Contre-Pied #5 : Ouzbékistan

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce cinquième épisode de la saison, direction l’Ouzbékistan en Asie centrale, enclavé entre le Turkménistan, l’Afghanistan, le Kirghizstan, le Kazakhstan et enfin le Tadjikistan . Le pays fera ses grands débuts à la Coupe du Monde l’été prochain.

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Titouan Massiani

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Guillaume Martin, Augustin Horhant.

Très bonne écoute et à très vite !