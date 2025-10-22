Contre-Pied #3 : Paraguay

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce troisième épisode de la saison, direction le Paraguay, pays de la CONMEBOL, enclavé entre la Bolivie, le Brésil et l’Argentine. Le pays fera son grand retour à la Coupe du Monde l’été prochain, seize ans après sa dernière participation.

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Titouan Massiani

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Guillaume Martin, Augustin Horhant.

Très bonne écoute et à très vite !