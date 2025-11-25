Publié le par Contre-Pied

Contre-Pied #7 : Nouvelle-Zélande

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.

Pour ce septième épisode de la saison, direction l’Océanie et la Nouvelle Zélande. Encore un pays connu particulièrement pour le rugby mais qualifié pour la Coupe du Monde 2026.

Présentateur : Samuel Dubois

Réalisateur : Augustin Horhant

Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Guillaume Martin et Titouan Massiani.

Très bonne écoute et à très vite !

