O Capitán ! Mi Capitán ! dans l’ArtyShow

« Il est impossible d’écouter vraiment et les Français, qui ont porté la causerie à sa perfection, écoutent ce qu’ils vont répondre plus qu’ils n’écoutent l’autre ».

Le philosophe-écrivain et académicien Jean Guitton n’a pas pu connaître l’ArtyShow, il est mort en 1999. Il aurait su qu’ici, pendant une heure de causerie, on écoute l’autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninges et certitudes. L’ArtyShow n’est pas froid et vous salue encore bien bas.

Au menu de ce 150e épisode – saison 11, une causerie avec Marcial Di Fonzo Bo, directeur du Quai – Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire depuis mai 2023. Son spectacle moliérisé M comme Méliès sera donné du 20 au 22 janvier 2024 dans le cadre du 36e Premiers Plans. Il est aussi à l’origine de l’installation « Buster Keaton – Un garçon incassable » (20 janvier-10 mars 2024).

A la technique, les précieux Yannick & Etienne.