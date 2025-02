On dit oui à la fête dans l’ArtyShow !

Je suis un non-violent : quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture.

Le meilleur humour est un détournement, un pas de côté et Francis Blanche, en renversant la célèbre phrase de l’écrivain nazi Hanns Johst, le savait mieux que quiconque.

Dans l’ArtyShow, la culture est armée : de ses invités bigarrés, de ses parcours artistiques déclinés, de ses joutes joyeuses improvisées. L’ArtyShow a onze ans, se lance dans sa douzième saison et si tu l’crois pas, t’ar ta gueule à la pause musicale…

Au menu de ce 171e épisode, une causerie avec l’artiste angevin Jules Moreau, musicien et chanteur dans plusieurs projets : Zajigaï, C’est Dans Nos Cordes, D’Angers à l’Est, Korishki, Nishtiak… La Russie en stop… et en musique, Bosko… Il vient de publier son premier EP avec son projet le plus personnel, Ouilafête : Pétard mouillé est disponible ce vendredi 7 février 2025. Ouilafête et Bosko sont en concert ce jeudi 13 février à la Maison de Quartier du Lac de Maine à Angers.

A la technique, le précieux Etienne accompagné du jeune Pereg.