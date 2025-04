Deux futur(e)s fantastiques dans l’ArtyShow

Je suis un non-violent : quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture.

Le meilleur humour est un détournement, un pas de côté et Francis Blanche, en renversant la célèbre phrase de l’écrivain nazi Hanns Johst, le savait mieux que quiconque.

Dans l’ArtyShow, la culture est armée : de ses invités bigarrés, de ses parcours artistiques déclinés, de ses joutes joyeuses improvisées. L’ArtyShow a onze ans, se lance dans sa douzième saison et si tu l’crois pas, t’ar ta gueule à la pause musicale…

Au menu de ce 174e épisode, une causerie avec Alma Douki et Danielo Belcher, étudiants en première année de la promotion 2024-2027 de l’Ecole supérieure du Centre national de danse contemporaine (Cndc) d’Angers. On y cause exil – elle vient de Tunisie, lui de Haïti- et acclimatation, parcours de danse et de vie, espoirs et craintes.

A la technique, le précieux Etienne.