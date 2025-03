Un océan de mots et d’amour dans l’ArtyShow

Je suis un non-violent : quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture.

Le meilleur humour est un détournement, un pas de côté et Francis Blanche, en renversant la célèbre phrase de l’écrivain nazi Hanns Johst, le savait mieux que quiconque.

Dans l’ArtyShow, la culture est armée : de ses invités bigarrés, de ses parcours artistiques déclinés, de ses joutes joyeuses improvisées. L’ArtyShow a onze ans, se lance dans sa douzième saison et si tu l’crois pas, t’ar ta gueule à la pause musicale…

Au menu de ce 173e épisode, une causerie avec Sonia Chiambretto, auteure, dramaturge et metteure en scène, l’une des artistes associés du Quai-CDN Angers Pays de Loire dont le public angevin a pu voir récemment le spectacle Oasis Love et qui a de nouveau rendez-vous avec elle pour Peines mineures, lecture performée le mercredi 30 avril à 18 heures au Qu4tre – Université d’Angers. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle programmation « Écritures en Actes » initiée par Marcial Di Fonzo Bo et Jacques Peigné.

A la technique, le précieux Etienne.