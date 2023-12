La voix du piano dans l’ArtyShow

« Il est impossible d’écouter vraiment et les Français, qui ont porté la causerie à sa perfection, écoutent ce qu’ils vont répondre plus qu’ils n’écoutent l’autre ».

Le philosophe-écrivain et académicien Jean Guitton n’a pas pu connaître l’ArtyShow, il est mort en 1999. Il aurait su qu’ici, pendant une heure de causerie, on écoute l’autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninges et certitudes. L’ArtyShow n’est pas froid et vous salue encore bien bas.

Au menu de ce 151e épisode – saison 11, une causerie avec Hélène Desmoulin. Elle a connu la notoriété avec le duo de pianos qu’elle formait avec sa soeur Marie, trop tôt disparue. Elle est professeure titulaire au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) d’Angers et est membre de l’ensemble Minium 21, sous l’égide la Société des Concerts Populaires (SCP) d’Angers.

A la technique, le précieux Yannick.

Prochain rendez-vous ArtyShow : lundi 15 janvier 2024 pour une spéciale Premiers Plans. Joyeux Noël, bon réveillon et à l’année prochaine !