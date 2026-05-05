48 Hour Film Project : la première édition lancée à Angers !

Au programme du sous-marin ce soir,

Le concours international 48 Hour Film Project (48HFP) est organisé pour la première fois à Angers du vendredi 29 au dimanche 31 mai prochain. Pendant deux jours, les participants auront pour défi de réaliser un court métrage, à partir d’éléments imposés à intégrer dans le film. Pour en parler :

Willy Kazazian, Organisateur-Coordinateur du 48HFP Angers est avec nous dans le sous-marin.

Dans le cadre de son projet Ondes Durables, la CORLAB et la FRAP proposent une interview de Xavier Grenié. Il est ingénieur forestier à la retraite en Bretagne et nous parle des actions qu’il réalise pour protéger son environnement. Une interview réalisée par Radio Bro Gwened.

Avant tout ça et pour bien commencer le sous-marin, Philippe est présent dans le studio ! Ce soir, il se focalise sur le capitalisme comme outil de progrès pour le bien être des populations.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !