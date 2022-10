Superprofits et Aidants à bord du Soum’

Au programme de ce soir, on accueille M. Hervé Christofol, membre du collectif angevin de l’Alliance Écologique et sociale ! On en parle avec Augustin, qui a trimé toute l’après-midi pour préparer l’interview !

En deuxième partie d’émission, ce sera au tour de Maud Robinard, membre de l’association Aidants 49 de répondre à nos questions. Le 6 octobre, c’était la journée nationale des aidants, l’occasion de parler de la relation entre aidants, patients et soignants !

Retrouvez également un reportage Penser-Local en partenariat avec la Frap ainsi qu’un reportage de Mathilde qui s’est rendue dans un bar à chat !