Le président de l’UA et « La Topette » dans nos studios !

C’est la rentrée du Sous-Marin 🤿 ! L’été est terminé, alors la quotidienne de Radio Campus Angers s’enfonce dans les profondeurs de l’actu’ locale, à l’abri de la houle et du vent, mais toujours au plus proche de vous…

Au programme ce soir, on commence avec du lourd ! La Topette est avec nous dans les studios. On revient avec Julien Collinet, un des cofondateurs de ce journal d’investigation local, sur leur neuvième numéro !

En deuxième partie d’émission, on fait un point sur la rentrée de l’Université d’Angers avec M. Christian Robledo, président de l’UA : On parle Campus Day, facture énergétique, engagement écologique et rugby !

Fermez les écoutilles et tendez l’oreille : le sonar du Sous-Marin va émettre pendant 1 heure ! 🔱 🔊