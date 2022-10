Ce soir dans le Sous-Marin, on parle de santé mentale avec Françoise Dufour, membre de l’UNAFAM 49.

Julien Villeneuve-Pasquier sera avec nous dans une deuxième partie pour évoquer la deuxième édition du Go Fest, qui a lieu jusqu’au 15 octobre prochain.

En plus de ces interviews, on retrouvera les chroniques d’Hermine et d’Anne-Lise.