Prog’ du Jokers et Point Ecoute Jeune à Chateauneuf sur Sarthe

Au programme ce soir, le sous-marin vogue comme toujours à l’abri de la houle et du vent… On commence une interview de Jocelyn, le programmateur du Jokers, qui viendra nous détailler la programmation du plus fameux café concert d’Angers.

On continuera avec la création d’un nouveau point écoute jeune à Chateauneuf sur Sarthe. On en parle avec Agnès de Kervénoel (directrice de l’Ecole des parents et des éducateurs 49) et la psychologue du Point Ecoute Jeunes, Tatiana Leblanc.

Pour voter pour le Budget participatif d’Angers, rdv sur écrivons.angers.fr