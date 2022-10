Evenementiel étudiant : l’association Hoz vous accompagne

Au programme ce soir, le sous-marin vogue une nouvelle fois à l’abri de la houle et du vent… On commence par une interview de l’association Hoz qui organise un festival DIA. DIA comme Dialogue International. C’est le 30 Septembre et le 1er Octobre prochain au jardin François Mitterand !

En deuxième partie d’émission, place à la nuit européenne des chercheurs ! Depuis le début de semaine vous pouvez entendre sur nos ondes un podcast mettant en valeur l’imprévu et la recherche. Aujourd’hui, c’est au Soum’ d’accueillir l’imprévu…

Fermez les écoutilles et tendez l’oreille, le sonar du sous-marin va émettre pendant 1h, ce soir…