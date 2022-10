29 Un parc revégétalisé et intergénérationnel quartier Eblé / Budget Participatif 2022

Soutenez ce projet en cliquant ici !

Plus de verdure… sur le long terme

Plantes, arbres floraux et fruitiers (verger en libre cueillette) et zones d’herbes type prairies restructureront le parc avec harmonie. Avec un sol plus perméable à l’eau, le parc revégétalisé sera aussi plus enclin à lutter contre les îlots de chaleur, voire à devenir un îlot de fraîcheur, accueillant en toute saison.

Pour les Angevins de tout âges

Des jeux (balançoire nid d’oiseau…), des équipements doux (terrain de pétanque, table d’échec, cabane à livres…), un caniparc réaménagé, et un mobilier propice à la détente (bancs circulaires, table de pique-nique…) feront de ce parc un lieu où chacun se sent bien.

Une Place pour tous

Une concertation sera organisée sur place en début de projet pour que les riverains et riveraines ainsi que les Angevins et Angevines en général puissent s’exprimer sur leurs besoins et usages. Un panneau d’affichage, envisagé à l’entrée du parc, pourra aussi informer des actualités du Quartier.

Ce projet remettra le végétal au cœur du parc et permettra de créer du lien et de la sérénité entre ses usagers !