Plateau de départ d’Hugo

Bonsoir à toutes et à tous,

Ce n’est pas sans une pointe d’émotion que je vous annonce mon départ de Radio Campus Angers à la fin de cette saison 2024/2025.

Je suis arrivé à Radio Campus Angers alors que j’avais à peine 19 ans. Cette radio m’a formé, accompagné, offert des opportunités professionnelles absolument exceptionnelles. J’y ai rencontré des personnes formidables, grâce à qui j’ai pu apprendre beaucoup et qui m’ont permis de me dépasser.

J’aurai passé 3 ans et demi en tant que salarié au sein de ce média. Des années qui ont vu la radio grandir, se renouveler et trouver un nouveau souffle. Je partage avec mes collègues et notre conseil d’administration une véritable fierté et reconnaissance à l’égard de tous les engagements musicaux, éditoriaux, sociétaux, environnementaux, associatifs, financiers et administratifs qui ont été insufflés.

Je tiens à vous remercier, partenaires, bénévoles, collègues, volontaires, étudiant·e·s et ami·e·s, pour tout ce que vous avez permis à la radio de devenir pendant que j’y étais salarié.

Merci de m’avoir permis d’y grandir et d’avoir contribué à la progression et au rayonnement de ce média et de cette association.

Cette radio est aussi et surtout la vôtre. Continuez d’y voir une agora publique, un lieu de l’engagement social et citoyen, un espace de diffusion des cultures et des savoirs, un campus de la formation radiophonique et médiatique. Continuez à venir y confier vos joies et vos colères, vos envies et vos rêves, vos connaissances et vos doutes, vos revendications et vos satisfactions.

Merci d’avoir accepté de vous confier à nos micros, d’avoir accordé crédit et confiance à notre travail, d’avoir considéré ce studio comme un espace de libération et de formation. Vous m’avez toutes et tous accordé votre confiance pendant ces 3 ans et demi, et je vous en suis absolument reconnaissant.

Chaque saison, plus de 20 bénévoles et 3 volontaires en service civique ont été impliqué·e·s à 100 % dans votre émission d’actualité « Le Sous-Marin ». Nous avons travaillé afin de vous proposer une information libre, engagée et hors des tempos de l’actualité. La culture, le monde étudiant, la justice sociale et environnementale : autant de thèmes qui ont été au cœur de nos choix éditoriaux et que nous avons portés avec conviction et fierté.

Cependant, le travail est encore long, les sujets encore nombreux, les enjeux liés à l’Éducation aux Médias et à l’Information immenses. Nous mesurons combien ce que nous avons fait est encore incomplet et tout ce qu’il reste à améliorer et accomplir. Aussi, je serai remplacé à la rentrée par Simon, en charge de la coordination du Sous-Marin, qui saura, j’en suis sûr, entretenir cet élan. Mes collègues salariés – Etienne, à la programmation, Marion en charge des ateliers et de la formation et Morgane en charge de notre administratif – seront encore là la saison prochaine pour continuer à travailler à vos cotés avec envie et conviction.

Je vous convie toutes et tous au Héron Carré le mercredi 16 juillet à partir de 17h pour un grand pot de départ. L’occasion de sortir le studio et de discuter une dernière fois ensemble à l’antenne… tout en trinquant à la santé du 103 FM !

Longue vie au 103 FM ! Que vive le savoir collectif ! Que vivent les médias libres et indépendants !

Au plaisir de se croiser à Angers ou ailleurs,

À très bientôt,

Hugo Checinski,

Coordinateur éditorial de Radio Campus Angers, Mars 2022-Aout 2025