Beatscape 31/10/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – Disco Rigido & S3A – Love For Nobu (Hong Kong edit) – Crossroad Project Vol 1 – Sampling As An Art

2 – S3A – Using Famous Voices (The Ravist version) – Gorodo 500 – Sampling As An Art

3 – LETHERETTE – Break My Heart – Mander House Vol 2 – Wulf

4 – BEN & DYLAN – Bipedal Bears – Hanging Waters – waterworks

5 – Get To Know – Love Taught Me – Boogie Beats Vol 2 – Boogie Angst

6 – JOEY NEGRO – Latican Boogie (Crackazat remix) – Period Works – Z Records

7 – SHAKA – Theme From The Riverwalk (original mix) – Theme From The Riverwalk – Local Talk

8 – FELIPE GORDON – Deep (For You) – The Bacate Extrapolation – Shall Not Fade

9 – Jarle Brathen – Vaguely Wavey – 15 Years Full Pupp Pt 4 – Full Pupp

10 – COEO – I Can Never Be Yours – Piano Workout – Toy Tonics

11 – DJ LINUS – Quel Spectacle – Quel Spectacle EP – Piston Recordings

12 – Jeff The Fool – Ressens Tu L’attitude – Pancake Capital – Sengiley Recordings

13 – ALEX UNDER – El Azadon Es Un Cazador Solitario – Dispositivos De Mi Granja – Trapez

14 – DEEPFREQZ/OWEN NI/RAYTEK – Nexus – Nexus EP – Hypnotic Room

15 – Inafekt – Mercy Me – Hidden Treasures – we Are The Brave

16 – BATENKO – Red Sands – Acid Rainbow – Human Disease Network

17 – JENS LISSAT – Frank’s Tribute – Walking On Sunshine EP – Studio3000

18 – SHAUN MOSES – Initiate Sequence – Realm Of Mystery EP – Tronic

19 – ANTONY DUPONT – Back In Da Dayz (original mix) – Back In Da Dayz – Bek Audio

20 – PFIRTER – Endless – Endless EP – Odd Even

21 – TONI ALVAREZ – Brodmann 47 – Cracked Earth EP – Planet Rhythm

22 – WARWICK – Luchini Forever – Do My Thing – Lobster Theremin

23 – Sebastian G. – O.B.E. – Imagining A Different Kind Of Future – Wolfskuil

24 – BATENKO – Blue Sands – Acid Rainbow – Human Disease Network

25 – MAC & WARD – Ebony (Shadow Child Back 2 Skool extended mix) – Ebony/The Feeling – Food Music

26 – DJ Schwa & Name Does Not Matter – Ape King – Do Tracks – RFR