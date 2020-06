Beatscape 27/06/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

– SYNCOPIX – Koan – Koan EP – Sankalpa

2 – HORSEMEN – We Found A Piano (Henrik Villard remix) – Maudlin People – Berlin Bass Collective

3 – Tim Green & Sebastien Lager – Embre – Moho EP – Lost Miracle

4 – ROBERTO RODRIGUEZ – Binasuan – Thaumatrope – Arts

5 – ROSS COUCH – Like The Sun – Like The Sun – Body Rhythm

6 – SIMON SHAW – Meth – We_R House 09 – We_R House

7 – DETROIT SWINDLE – Coffee In The Morning (dub mix) – Coffee In The Morning EP – Heist Recordings

8 – & MY MOTHER SAY – Analog Life – Neo Apparatus –

9 – 9TH HOUSE – Lyra – Lyra (Dusky Remix) – 17 Steps

10 – Umwelt – Starless Night – Kern Vol 5 – Tresor

11 – JGARRETT – Dunning – The Imposter – RF

12 – BREAKA – Liquid Gold – Breaka 002 – Breaka

13 – THE DIABOLICAL LIBERTIES – River Of Sound – River Of Sound – On The Corner

14 – G FLAME – Broken – Broken EP – No 19

15 – ASH – Xenon – Xenon – We Are The Brave

16 – BAAUER – Hot 44 – Planet’s Mad – Luckyme

17 – FJAAK – OHM – SYS01OHM – Fjaak

18 – CEILI – The Gun Bangs Last – Sweating Through My Teeth – Lobster Theremin

19 – DJ Flippo – M33P M33P (original mix) – Tasty Treats 4 The Kids Vol 2 – childsplay

20 – CHARZ – Agony – REVOLVER EP – Vein Label

21 – HAELIUM – Keep Going – Recovery – Nowadays

22 – VON D – Coquine – Coquine/Truth – Black Acre

23 – PINCH feat KILLA P – Party – Party – Tectonic

24 – BUKEZ FINEZT – Critical Mass – Critical Mass – Deep Medi Musik

25 – CLAP! CLAP! – Camo – Camo Fever – Black Acre

26 – DJ KHALAB – Malala – Eunoto – Black Acre

27 – CLAP! CLAP! – Buck – Buck – Black Acre

28 – CLAP! CLAP! – Kaluma – Tambacounda EP – Black Acre

29 – KESSLER – Innocence – Pandemonium – Yellow Island

30 – DJ Godfather & DJ Starski – City Of Boom – Kern Vol 5 – Tresor

31 – Leshutler – B00ty Bounce (original mix) – Tasty Treats 4 The Kids Vol 2 – childsplay

32 – K Jah – Deep In The Hood – Masters Of Illusion Volume 3 – Hocus Pocus Recordings

33 – SPECIAL REQUEST – Spectral Frequency – Spectral Frequency – R&S

34 – ROUGH CULTURE – Turn Me On – Cali Herb – Dutty Bass Audio