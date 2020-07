Beatscape 25/07/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – MALIN GENIE – Eschaton – Eschaton EP – Vigenere

2 – KASSIAN – 8th Movement – 8th Movement EP – Heist Recordings

3 – Jon Dixon – Counterpoint – Break The Silence – United World Music

4 – Duwayne Motley – You & I (feat Chris Dodson) – Crossed Signals Vol 10 – Salted

5 – ALEX HARRINGTON – Pina Disco – Pina Disco – Deep Sense

6 – Morgasm – Sexe A Pile – Enjoy! 019 – The House Of Love

7 – SOULMAGIC – Soulmagic (Marco Lys extended remix) – Soulmagic (Remixes) – Soulfuric Records

8 – TONBE – Neon Nights (Fingerman’s Acid Trip) – Neon Nights – Hot Digits Music

9 – KENNY DOPE & AXXIS – All I’m Askin’ (Kenny Dope 2020 mix) – All I’m Askin’ – Dopewax

10 – CORRIGAN – I Told You (original mix) – Forgotten Dubs EP – Bubble n Twist

11 – DOMINUS (UK)/FELIX CW – Going Around – Going Around – Strictly Flava

12 – EARTH BOYS – Battery Boys – Earth Tones – Shall Not Fade

13 – ZENOKO – Already Know – Already Know – Zenoko Music

14 – RODRIGUEZ JR – Blisss (Timo Maas remix) – Blisss (Remixes Part 1) – Mobilee

15 – PRINS THOMAS – Traaens 5 – Traens – Running Back

16 – PANGAEA – Like This (full mix) – Like This – Hessle Audio

17 – PEARSON SOUND – Alien Mode – Alien Mode – Hessle Audio

18 – YAN COOK – Skyhigh – Blades EP – Cooked

19 – Kmyle – Keroual – Keroual – Astropolis

20 – GIOVANNI CAROZZA – Transitions – Overflow EP – Suara

21 – ELKKA – I. Miss. Raving – I. Miss. Raving/Bleep+ – Local Action

22 – DA GOOSE – M-Tek (original) – M-Tek – Free For All

23 – DA GOOSE – Crazy Salamanders – Klappo! – Free For All

24 – AXTANDAD – Stereotype – Axantial – Free For All

25 – PEAKY POUNDER – Kultturikeskus – Kylpyvaatho – Free For All

26 – JYZN – Dat Booty (original mix) – Dat Booty – Dem Werkz

27 – DOUBLE TROUBLE – Talkback (Low Frequency Response) – Talkback – New State