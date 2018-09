Beatscape 22/09/2018

# – Artist – Track – Album – Label

1 – ITAL TEK – The Circle Is Complete – Bodied – Planet Mu

2 – OM UNIT – Nothing (feat Rider Shafique – Sorrow remix) – Self – The Remixes – Cosmic Bridge

3 – RIPPERTON – Midnight Sun (Vessels remix) – Midnight Sun – Tamed Musiq

4 – Harry Wolfman – Elysia – 37 Degrees – Omena

5 – THE APX – Lose Yourself To The Groove (Joey Negro Future Boogie edit) – Sweet Surrender & Lose Yourself To The Groove (Joey Negro Edits) – Z Records

6 – MARCUS WORGULL – Love Song – Love Song – Innvervisions

7 – KOTELETT & ZADAK – I LFO You – Clovis – Poker Flat

8 – SEBASTIEN LEGER – Rocket To Lee’s Little Cloud – Underwater Rocket EP – All Day I Dream

9 – NEURONPHASE – Duckface – Fade Out – Phonogramme

10 – SAM STOSUUR – Rainbow – Dunlop Molley EP – Beats Of No Nation

11 – KINK – Leko (Session Victim remix) – Leko (Remixes) – Burek

12 – D’FUNK – Horizon (Spin Fidelity Poly-Pitch Shift mix) – Distant Memories – RF

13 – JUNIOR SANCHEZ – We Found It – Stronger EP – Circus Recordings

14 – ALKALINO – People Have Stopped – Free Spirit – Audaz

15 – Lombard Street – The Murder Track (original mix) – Pogo House Classics Vol 3 – Pogo House

16 – Sebb Junior – Don’t Stop (25th Anniversary re-edit) – 25 Years Of Madhouse – Madhouse

17 – SHUR-I-KAN – State Of Emergency – State Of Emergency – Freerange

18 – SOUL CLAP – Run It (feat Baby Bam – extended Version) – Run It – Classic

19 – Morgasm – Panpan Fefesses – XXX Don D’Orgasmes – XXX Series

20 – J-SHADOW – IOK-1 – Hypnagogia – Car Crash Set

21 – PRIVATE PRESS – Miracle Man – Zero Sum EP – Rekids

22 – ILARIO ALICANTE – Cocoon – Luce – Cocoon

23 – Chris Honorat – Dark Water – Epione Records 02 – Epione

24 – MMPH – Woodlawn – Serenade – Tri Angle

25 – HEAVEE – Move Back (feat DJ Phil) – WFM – Teklife

26 – Abis – Battlecry – Let It Roll Opening Show 2018 – Let It Roll

27 – Run Tingz Cru – Crossroads (feat Blackout J.A – P-Tay Amen remix) – Run Tingz Remixes Vol 3: The Amen Project – Run Tingz Recordings