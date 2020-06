Beatscape 20/06/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – CINTHIE – Bassline – Bassline – Aus Music

2 – KAPOTE – L.O.V.E. 2020 – L.O.V.E. 2020 (NYC Tribute) – Toy Tonics

3 – VINCE LAWRENCE feat TOM TOM 2084 – Horns To House (Terry Hunter & James Poyser’s Julius Jordan mix) – Horns To House – Mirror Ball Recordings

4 – DJ Steevo – Heroes Funk (feat Sista Lu) – Edgy X Future X Discotheque Vol 2 – Sprechen

5 – MATTHIAS MEYER/RYAN DAVIS – Cafune – Crying Juno – Watergate

6 – Lake People – Roaming The Streets – Uncanny Valley 50 PURPLE – Uncanny Valley

7 – SON OF SOUND – Revolutions – For The Few – District 30

8 – CINTHIE – Ninetease (Original) – Ninetease – Ground Service

9 – NAMATJIRA – Capricciosa – Moons Of Yesterday – Manual Music

10 – 5HTTP – Sometimes – Geranium – A Friend In Need

11 – THE EMPEROR MACHINE – Stiff Poly (Warehouse Jam) – Stiff Poly – Skint

12 – SLEEZY D – I’ve Lost Control – I’ve Lost Control (Gerd Janson & Shan Remix) – Freakin909

13 – DJ HAUS – Return 2 The Source (original mix) – Return 2 The Source EP – Unknown To The Unknown

14 – Tiga – Make Me Fall In Love (Edu Imbernon remix) – Turbo Century VIII – Turbo Recordings

15 – DOMINIK EULBERG – Sechslinien-Bodeneule – Sechslinien-Bodeneule (Anna Remix) – K7

16 – DIEGO INFANZON – Paradise (original mix) – Cosmos EP – Tronic

17 – VICTOR RUIZ – Freedom – Freedom – Drumcode

18 – SHIFTED – Moving Towards The Exits – The Dirt On Our Hands – Avian

19 – DJ HELL – Suicide Commando (Translation mix) – Suicide Commando – The Hell Experience

20 – CYNKT – One Day – The Porn Collector’s EP – Krachvoer

21 – DEFEKT – Flow To It (original mix) – Flow To It – Orson

22 – JOSH WINK – Feel (DJ Seinfeld remix) – Feel EP – Ellum

23 – ELLEN ALLIEN – Traum – Auraa – Bpitch Control

24 – TRUDGE – Lipsync – My Lurking Fears – Arts

25 – IMAJIKA – Inside The Sycamore Root – Stagger EP – Sub Altern

26 – ALEX REECE – Basic Principles (2020 Remaster – Wax Doctor Rollout) – Basic Principles (Remasters) – Metalheadz

27 – COCO BRYCE – Ma Bae Be Luv – Ma Bae Be Luv – Lobster Theremin