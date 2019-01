Beatscape 19/01/2019

# – Artist – Track – Album/EP – Label

1 – FORT ARKANSAS – It Ain’t Over (Sons Of Maria remix edit) – It Ain’t Over – Enormous Tunes

2 – FANIZZA/CASH – Nu House 88 – Nu House 88 – Irma Dancefloor

3 – URULU – Minor Forms – Minor Forms EP – Tartelet

4 – MAN POWER – Vista (original mix) – Vista EP – Four Thirty Two

5 – POSTHUMAN – Polywater Acid – The Snake Bites Twice – Craigie Knowes

6 – CARLOS NILMMNS – Bad Acid (original mix) – Bad Acid – Paris Metro

7 – DJ HAUS – Ready 2 Jack – Ready 2 Jack – Dance Trax

8 – MMPH – Minuet (Forest Drive West remix) – Serenade/Remixed – Tri Angle

9 – SHAHROKH DINI – Change – Change/Arman: Compost Black Label #145 – Compost

10 – MARCO RESMANN – Fete De La Musique – Night & Day – Upon You

11 – MARC ROMBOY & PETAR DUNDOV – Meteor Shower – Dimension D EP – Systematic Recordings

12 – DISTANT ECHOES – Astrazione – Visioni Futuriste – Non Series

13 – MARLON HOFFSTADT – Future Potential – Real-Time Experience – Rawax

14 – DEEP’A & BIRI – False Memories – Dominance Remixes – Black Crow Recordings

15 – ULTRASTATION – 666 (original mix) – 686868 EP – Mary Go Wild Black

16 – NADJA LIND/D DIGGLER – Kahuna – Kahuna – Lucidflow

17 – Keith Carnal – Indecent – Continuum V/Luna Frigus – Dynamic Reflection

18 – FALCON BLACK OPS – Ten – Vol 2 – Unknown To The Unknown

19 – WYAD – Dopita – Golden Circle 003 – Code Is Law

20 – Shakarchi & Straneus – Hessingen – Nova Danse 2018 – Nova

21 – VARUM – Centered (original mix) – Collected – A Friend In Need

22 – NINO SEBELIC – 14357.977km – Jupiter EP – Pomelo

23 – SJ TEQUILLA – Untitled 119_K2 (SW. remix) – Moving IN & OUT – Bright Sounds

24 – DETACH – Power Struggle – Elevate The Sequence – Dionysian Mysteries

– LMAJOR – The Power – Dig The New Breed Pt 2 – WNCL Recordings

26 – KARMA – Bluefoot – Bluefoot/Choose Life – Innamind Recordings

27 – MR.K – Don’t Trip – Don’t Trip – White Peach

28 – PHIL TANGENT – Miskol – Universal Sigh EP – Integral

Cover : Sj Tequila – Moving IN and OUT E.P