Beatscape 17/10/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – Musa Nova – Flying With You – Hot Feelings – Rare Wiri

2 – RITZ – Love – Love EP – Piston Recordings

3 – PAUL RUDDER – Things To Tell You (original mix) – Summer Rain – Tilly Jam

4 – RISK ASSESSMENT – One More – Soul Glo Days – Midnight Riot

5 – Iron Curtis & Sesson Victim – Abalone (Gerd Janson edit) – Music For The NAACP – Running Back

6 – B&S CONCEPT – Don’t Know How – Strong Enough – Salted

7 – DISTANT PEOPLE feat MONA BODE – Time (Jonny Montana & Craig Stewart mix) – Time – Dallinghoo Recordings

8 – CALDERA (UK) – Where’s She Gone (original mix) – Where’s She Gone – Bubble & Twist

9 – ONE DARK MARTIAN – I Can Only Dream (original mix) – I Can Only Dream – Pointblank

10 – LOMBARD STREET – Intentions – Intentions (Back To 97 Dub) – Friday Rush

11 – FRITS WENTINK – Friends – Double Man – Clone Royal Oak

12 – DIGITALISM – Trans Global Ltd – Reality 2 – Running Back

13 – JULIANO MAIA – Force Floor (Funk4Mass 90s Style) – Back To 90s (Part 2) – Sintese

14 – SEPEHR – Izadi – Artificiality – Klakson

15 – Warlock – Shock Headed – War Child 4 – Craigie Knowes

16 – BEN PEST – Mouth Lawson – Vim & Vigour – Orson

17 – MICHAEL FORZZA/DIMITRI ANDREAS – Kahana (Petar Dundov remix) – Kahana – Systematic Recordings

18 – KLODIO – Shinagawa Sunrise – Rainbow Bridge – Jazzy Couscous

19 – SPACEGH0ST – Space Coaster (Ali Berger’s House Coaster) – Space Coaster – Sorry

20 – CINTHIE – Rave Like No One Is Watching – 803 Crystal Grooves 003 – 803 Crystal Grooves

21 – ASQUITH – Return Of Mountain Dad – Love Is A Mystery – Asquith

22 – DJ SLON/SYNTHEZMAN – Make Funk (Fleck E.S.C remix) – Make Funk EP – Biotch Recordings

23 – ROBERTO CLEMENTI – Global Heating – Seas Of Seas – Arts

24 – HEXYL – Dead Step – Four Steps EP – Vnderstand Recordings

25 – CADENCY/HADONE/HECTOR OAKS/JEREMY BONNET – Crash It Here – Crash It Here – BPitch Control

26 – Train To Eltanin – Bambam – Fluo I – Kindergarten