Beatscape 15/09/2018

# – Artist – Track – Album – Label

1 – MACEO PLEX – Mutant Pulse (feat Paradigm Shift) – Mutant 2 – Ellum Black

2 – DEREK CARR – Athenia – Pioneers EP – Craigie Knowes

3 – PAVEL KHVALEEV – Signal – Around The Sun – Plastic City

4 – ARGY feat BLUE JAY – Let’s Play (Butch remix) – Let’s Play – Rebirth

5 – Darren Emerson – Bub – 3D Ep2 – Selador

6 – PARIDE SARACENI – Unconditioned Mindset – Mindrush EP – Tronic

7 – SLIDEDREAM – Unknow Places – Evolver – Survivor

8 – SLIPMODE – Hold Ya Corner – Hold Ya Corner / Trek Riddim – Urban Dubz

9 – DJ Chupacabra – Turf – Surf & Turf – rtct

10 – ALAN FITZPATRICK – Hold The Ripper – System Addict – Unknown To The Unknown

11 – AMBIVALENT/ALDEN TYRELL – Wallfall – Detente – Cocoon

12 – BILLY TURNER – Flush – Rough Essence – Social Experiment

13 – BALY – Bruja – Sub Cult Special Series EP 33 – Sub Cult

14 – Ryogo Yamamori – Ochanominozu – Jutendo – Epione Records

15 – STEVE PARKER – The Prophet – Acid Machine EP – Odd Even

16 – UNKLEVON – Resist Army – Resist Army EP – Flash Recordings

17 – ATIX – The Dome (original mix) – The Dome EP – Tripalium

18 – SPLIT – Synthesis (original mix) – Two Skies – Iron Shirt Recordings

19 – SKINTDISCO – Type Zero (Zygos remix) – ENC038D – Encrypted Audio

20 – SILKIE – Reevea – Impervious – Deep Medi Musik

21 – AETHERIAL – Cosmosphere – Cosmosphere EP – Soul Deep Exclusives

22 – J NOMAD – Diamonds – Diamonds EP – Vandal Ltd

23 – FD – Wah Wah Track – All Yours EP – SUNANDBASS Recordings

24 – KUMARACHI – Sound Boi – Saturn’s Return – Deep In The Jungle

25 – CURRENT VALUE – Sluv – City Syndrome – Souped Up

26 – SHXCXCHCXSH – SHULULULU – SHULULULU – Avian