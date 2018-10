Beatscape 13/10/2018

# – Artist – Track – Album/EP – Label

1 – HENRY RODRICK – Daybreak (12 Inch mix) – Daybreak – Omena

2 – SHIGETO – The Line Up (feat Ian Fink) – Weighted – Ghostly International

3 – MITCH VON ARX – Nevado – Pyramids – Project Mooncircle

4 – Nachtbraker – Jared Fogle – The Sound Of Lumberjacks In Hell – BBE

5 – INDIAN WELLS – Closer – Closer – Friends Of Friends

6 – MARIBOU STATE feat HOLLY WALKER – Nervous Tics (DJ Tennis remix) – Nervous Tics – Counter

7 – JIMPSTER – Curve – Curve – Freerange

8 – CPEN feat BLUEY ROBINSON – I’m Searching (Club mix) – I’m Searching – Madhouse

9 – BELLAIRE – « » »Ah » » » – Framework – AOC

10 – STAN ZEFF feat LAURNEA WILKERSON – Trust This Feeling (vocal mix) – Trust This Feeling – Nervous

11 – WENDELIN WEISSBACH – Hanno (feat Thomas Prestin) – Wireless Dancer – Circus Company

12 – TOM FLYNN – Packard – AW18 Collection – Planet E Communications

13 – SATOSHI FUMI – Pleiades (Guri Chicago Love’s mix) – Pleiades Remixes Part 1 – Unknown Season

14 – Gerd – The Prophetess (Original Mix) – The Prophetess – Aus Music

15 – Anna – Portable Paradise – A-Sides Vol 7 – Drumcode

16 – SHAO – Flash Back – Doppler Shift – Tresor

17 – FRACTURED – Intrusion – Duality EP – Planet Rhythm

18 – OISEL – Paradosso – Entroterra EP – Warm Up

19 – CIRCUIT 900 – De Novo (De Grandi remix) – Andara – Circular Jaw

20 – PEVERELIST – Left Hand – IDLE050 – Idle Hands

21 – BODY DOUBLE – Run – TDK – BodyisDouble

22 – SL2 – DJs Take Control (DJ Boring extended remix) – DJs Take Control – Food Music

23 – COMMIX – Cherry – Generation EP3 – Metalheadz

24 – REDEYES – The Hurt (feat DRS) – Broken Soul – The North Quarter

25 – CARTER – Mr. Nobody (original mix) – Emotional Mindset – Soul Deep Exclusives

26 – FOX/SAM BINGA/FOREIGN CONCEPT – Simmer Down – Critical Presents: Systems 014 – Simmer Down EP – Critical Music

27 – DUST-E-1 – Truck Stop Steppers – The Lost Dustplates – Lobster Theremin

28 – SATIN – Murdera (ODG remix) – Murdera Remixes – Humdruma Recordings