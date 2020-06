Beatscape 13/06/2020

– Artist – Track – Album/ERP – Label

1 – Pete Tong & HERO – Perfect Harmony (feat. MNEK) – Chilled Classics – Universal

2 – DAVID ANTHONY & T COLON feat DONNIE LYNEE – I Care (extended mix) – I Care – Planet Hum

3 – APHREME – Shelter In My Prayers (original) – Wanderer’s Nostalgia EP – 1 life

4 – DJ VIOLETTE – Noisy World – Public Radio – Salted

5 – INTIMACY – Stargate 2020 – Earth Sciences – 9300

6 – BOOF – Luam Has Found Her Z – Rebirth Of Gerberdaisy – Bubbletease Communications

7 – GRANARY 12 – Tobacco Dock – High 1987 – Balkan Vinyl

8 – OSUNLADE – Landfill – Basic Sketches For Beginners – Yoruba

9 – DRO CAREY – Another Knot (feat RUE) – Another Knot/Predictions – Soothsayer

10 – STEVE LAWLER – Don’t Ask (Jansons extended mix) – Don’t Ask – Nothing Else Matters

11 – TUFF TRAX – The Look – Mm010: Tuff Trax: The Look EP – Mangoes & Melons

12 – X-Vision – Deadly Narcotics – Sniff The Baseline – Sound Vessel

13 – THE YOUNGSTERS – Illogique – Fcom 25 Remastered EP – F Communications

14 – Stephen Disario & Uakoz – Manipulate – Manipulate EP – Planet Rhythm

15 РSANDAER РSumacid РAdrift РU Don’t Dance

16 – EXOS – Somnium – Indigo – Figure

17 – DARKBRAHAM – Molek MM019 – Makat Vol 10 – Makalawi Music

18 – DEEPSIDE (LUDOVIC NAVARRE) – French – Tolerance EP – F Communications

19 – TAKEN NAME – Life’s A Lemon – Life’s A Lemon/Folds In Time – Stockholm ltd

20 – D&S (NL) – The Invisible Workings – AEX009 – AX

21 – CONCEPTUAL – Healing Dance – Null Respekt LP – Warm UP

22 – PINCH feat TRIM – All Man Got – All Man Got – Tectonic

23 – FORK & KNIFE – Bovine – Bovine – styx Recordings

24 – WALTON – Tek Breath Riddim – Debris – Ilian Tape

25 – MODUL8 – Strange Games – Acceler8ed – Through These Eyes

26 – ARCHIPELAGO SOUNDSYSTEM – Rinse It Rite (Stones Taro remix) – Rinse It Rite – NC4K

27 – PUGILIST – Guidance (feat Tamen) – Blue Planet EP – 3024

28 – PARTICLE – Camberwell – Thermal EP – Critical Music

29 – DJ DIREKT – Trawl – Extraction EP – Viral-Mental

30 – HOCSEAT – Calling For You – Legends EP – Celsius Recordings

« 1 РFREEGROOVE РTest 1 РCream/Test 1 РSub Code Digital

32 – Dutta & Jakes – Reload – Tiger Claw – Souped UP

33 – KC & Regina – Street Lights – Street Lights – Natty Dub Recordings

34 – NEED FOR MIRRORS – Cole – Fumes EP – V Recordings