Week end d’inauguration du Garage et relations sino-africaines

Pour terminer la semaine c’est une bien belle équipe que nous recevons dans le Sous-Marin, puisqu’à l’occasion du week end d’inauguration du Garage ce sont Benjamin et Lucas du Garage et Roxane, Vivien et Simon d’Hervé Productions qui sont passés derrière nos micros pour nous parler de ce nouveau bar, de leur partenariat, mais aussi de la programmation musicale à venir.

En deuxième partie d’émission nous discuterons des relations sino-africaines avec Thierry Pairault, spécialiste du sujet, à l’occasion d’une conférence qu’il a donné le 17 janvier à l‘Institut Municipal.

Margaux était à l’animation de cette émission, Thibault à la réalisation et Hervé Productions à la programmation.