Ce soir retrouvez Rachel Dufief et Cecile Poirier, coordinatrices culturelles du projet « vu par » de Marine et Delphine Oger.

Un projet en collaboration avec le CNDC et les maisons de quartiers dans le cadre du festival solo qui aura lieu du 15 au 22 janvier. Pilote d’une première série de documentaires, cette expérience artistique à pour but de mettre en avant le point de vue et le ressentis de 15 habitants d’Angers sur la danse contemporaine.

Dans le cadre de ce projet ils ont pu assister à des cours de professionnels de la danse qui les ont amenés à faire évoluer leurs sens face à cette discipline.

Le vernissage de la première diffusion aura lieu le 16 janvier à 17 heures au CNDC. Gratuit et sans réservation.

Retrouvez ensuite Nine Geslin et Anne Signour respectivement artiste plasticienne et encadrante culturelle des expositions présentes à Combrée du 18 janvier au 3 mars.

Ces expositions cherchent à repousser les frontières du réel et ouvrent le champ des possibles avec des thématiques autours de la liberté, la nature ou la métamorphose. De nombreux ateliers sont en parallèle organisés avec les enfants afin de développer leurs élans créatifs et leur permettre de s’exprimer librement.

