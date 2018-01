Top 50 Gun ! & la chronique-vélo

On est le lundi 22 janvier, et aujourd’hui on rencontre Arnaud Brailly du J « Angers Connecté Jeunesse » ainsi que Rob Yo et Sylvain Rebours pour nous parler de l’événement « Top 50 Gun ! ». Il se déroule le vendredi 26 janvier au J « Angers Connecté Jeunesse » et parlera des chansons cultes des films cultes des années 80.

Pour nous en parler:

Arnaud Brailly du J Angers Connecté Jeunesse, ainsi que Rob Yo et Sylvain Rebourd intervenant au « Top 50 Gun ! »

Également au programme :

La chronique-vélo de Max des Imposteurs.

Yasmine et Paul à l’animation. Axel à la rédaction.

Maëlle à la technique, Etienne à la programmation !